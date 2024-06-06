«Эдмонтон» за считанные минуты продал билеты на матчи с «Флоридой». Их еще можно приобрести у посредников – цена от 1200 до 7500 долларов
Билеты на матчи «Эдмонтона» в финале НХЛ были распроданы за считанные минуты.
«Ойлерс» сыграют против «Флориды» в финале Кубка Стэнли. «Эдмонтон» вышел в финал впервые с 2006 года.
Канадский клуб проведет третий и четвертый матчи серии на домашней площадке.
Билеты на эти игры были проданы за считанные минуты.
Болельщики по-прежнему могут приобрести билеты через онлайн-посредников. Таким способом на третий матч билеты продаются по цене от 1200 до 7500 долларов.
«Это хоккейный город. Беспрецедентный спрос и перепродажа – вот что приводит к росту цен на билеты», – сказал представитель «Ойлерс» Кевин Рапанос.