«Эдмонтон» за считанные минуты продал билеты на матчи с «Флоридой». Их еще можно приобрести у посредников – цена от 1200 до 7500 долларов

Билеты на матчи «Эдмонтона» в финале НХЛ были распроданы за считанные минуты.

«Ойлерс» сыграют против «Флориды» в финале Кубка Стэнли. « » вышел в финал впервые с 2006 года.

Канадский клуб проведет третий и четвертый матчи серии на домашней площадке.

Билеты на эти игры были проданы за считанные минуты.

Болельщики по-прежнему могут приобрести билеты через онлайн-посредников. Таким способом на третий матч билеты продаются по цене от 1200 до 7500 долларов.

«Это хоккейный город. Беспрецедентный спрос и перепродажа – вот что приводит к росту цен на билеты», – сказал представитель «Ойлерс» Кевин Рапанос.