Пакетт о тренере «Трактора» Гру: «Забавный мужик. Он такой – требовательный. Если кто-то не будет пахать, то не сработается с ним»

Теги Трактор Тампа-Бэй НХЛ АХЛ КХЛ Бенуа Гру Сиракьюз Динамо Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Седрик Пакетт рассказал о новом тренере «Трактора» Бенуа Гру.

– Вы в «Сиракьюзе» не пересекались с Бенуа Гру?

– Тот, кто сейчас «Трактор» возглавил? Да, я его немного знаю. Он был тренером в фарм-клубе «Тампы», и мы встречались в тренировочном лагере. Могу сказать, что это хороший тренер и забавный мужик.

Он такой – требовательный. Если кто-то не будет пахать и выкладываться, то с Гру не сработается. Было прикольно увидеть, что Бенуа возглавил клуб КХЛ.

– Об этом в Канаде писали? Как там отреагировали?

– Не думаю, что это стало большим событием. И вряд ли кто-то это прям так много обсуждал. Просто люди понимают, что человек получает шанс стать главным тренером во второй лиге мира. Ему предложили, он и поехал. По-моему, обычная тема, – сказал форвард «Динамо». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий