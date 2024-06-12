Пакетт о тренере «Трактора» Гру: «Забавный мужик. Он такой – требовательный. Если кто-то не будет пахать, то не сработается с ним»
Седрик Пакетт рассказал о новом тренере «Трактора» Бенуа Гру.
– Вы в «Сиракьюзе» не пересекались с Бенуа Гру?
– Тот, кто сейчас «Трактор» возглавил? Да, я его немного знаю. Он был тренером в фарм-клубе «Тампы», и мы встречались в тренировочном лагере. Могу сказать, что это хороший тренер и забавный мужик.
Он такой – требовательный. Если кто-то не будет пахать и выкладываться, то с Гру не сработается. Было прикольно увидеть, что Бенуа возглавил клуб КХЛ.
– Об этом в Канаде писали? Как там отреагировали?
– Не думаю, что это стало большим событием. И вряд ли кто-то это прям так много обсуждал. Просто люди понимают, что человек получает шанс стать главным тренером во второй лиге мира. Ему предложили, он и поехал. По-моему, обычная тема, – сказал форвард «Динамо».