Седрик Пакетт рассказал о новом тренере «Трактора» Бенуа Гру.

– Вы в « » не пересекались с Бенуа Гру?

– Тот, кто сейчас « » возглавил? Да, я его немного знаю. Он был тренером в фарм-клубе « », и мы встречались в тренировочном лагере. Могу сказать, что это хороший тренер и забавный мужик.

Он такой – требовательный. Если кто-то не будет пахать и выкладываться, то с Гру не сработается. Было прикольно увидеть, что Бенуа возглавил клуб .

– Об этом в Канаде писали? Как там отреагировали?

– Не думаю, что это стало большим событием. И вряд ли кто-то это прям так много обсуждал. Просто люди понимают, что человек получает шанс стать главным тренером во второй лиге мира. Ему предложили, он и поехал. По-моему, обычная тема, – сказал форвард « ».