Пакетт о ЧМ: «Не могу сказать, что это главный турнир для Канады. Если бы канадцы победили – совсем другое дело»
Седрик Пакетт заявил, что чемпионат мира не является главным турниром для Канады.
Канадская команда проиграла сборной Швеции в матче за третье место на ЧМ-2024.
– Чемпионат мира вызывал большой интерес в Канаде?
– Да, это важно, и я сам смотрел какие-то матчи, когда канадцы играли.
Не могу сказать, что это главный турнир для Канады, потому что многие игроки не приезжают на чемпионат мира из-за сезона НХЛ.
Но я знаю, что многие болельщики его смотрят. Там в итоге чехи победили, поэтому о чемпионате мира в Канаде поспешили забыть.
Но если бы канадцы победили, это совсем другое дело, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.