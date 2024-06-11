Пакетт о ЧМ: «Не могу сказать, что это главный турнир для Канады. Если бы канадцы победили – совсем другое дело»

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Динамо Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Седрик Пакетт заявил, что чемпионат мира не является главным турниром для Канады.

Канадская команда проиграла сборной Швеции в матче за третье место на ЧМ-2024.

Чемпионат мира вызывал большой интерес в Канаде?

– Да, это важно, и я сам смотрел какие-то матчи, когда канадцы играли.

Не могу сказать, что это главный турнир для Канады, потому что многие игроки не приезжают на чемпионат мира из-за сезона НХЛ.

Но я знаю, что многие болельщики его смотрят. Там в итоге чехи победили, поэтому о чемпионате мира в Канаде поспешили забыть.

Но если бы канадцы победили, это совсем другое дело, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

3 комментария
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Все хотят что бы чемпионом стала их сборная!
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Можно сказать и наоборот: "Седрик Пакетт назвал чемпионат мира важным турниром, который смотрят многие канадцы".
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