Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире. Сюда приезжают легионеры, в том числе из Америки. Мне приятно здесь играть»
Седрик Пакетт заявил, что КХЛ является второй по силе хоккейной лигой в мире.
– Вы согласитесь с тем, что уровень КХЛ близок к НХЛ?
– Да, и я об этом говорил раньше. КХЛ – это вторая по силе хоккейная лига в мире. А в России каждый год появляются очень хорошие игроки.
С учетом того, что в КХЛ приезжают еще и интересные легионеры, в том числе из Северной Америки, понятно, что уровень лиги высокий. Мне очень приятно здесь играть, – сказал экс-игрок клубов НХЛ, выступающий за московское «Динамо».