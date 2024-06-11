Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире. Сюда приезжают легионеры, в том числе из Америки. Мне приятно здесь играть»

Седрик Пакетт заявил, что КХЛ является второй по силе хоккейной лигой в мире.

– Вы согласитесь с тем, что уровень близок к ?

– Да, и я об этом говорил раньше. КХЛ – это вторая по силе хоккейная лига в мире. А в России каждый год появляются очень хорошие игроки.

С учетом того, что в КХЛ приезжают еще и интересные легионеры, в том числе из Северной Америки, понятно, что уровень лиги высокий. Мне очень приятно здесь играть, – сказал экс-игрок клубов НХЛ, выступающий за московское « ».