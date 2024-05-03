Руа и Ламорелло продолжат работу в «Айлендерс» в следующем сезоне
Патрик Руа и Лу Ламорелло продолжат работу в «Айлендерс» в следующем сезоне.
Об этом сообщил Лу Ламорелло. Он занимает пост генерального менеджера клуба с сезона-2018/19.
Патрик Руа был назначен главным тренером «Айлендерс» 21 января. В 37 играх сезона-2023/24 под его руководством клуб одержал 20 побед.
По итогам регулярного чемпионата команда заняла 3-е место в Столичном дивизионе. В плей-офф клуб проиграл «Каролине» (1-4 в серии) в первом раунде.
А сама по себе новость грустная, дед считает что выход в ПО успех сам по себе