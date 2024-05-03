Руа и Ламорелло продолжат работу в «Айлендерс» в следующем сезоне

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Патрик Руа Хоккей

Патрик Руа и Лу Ламорелло продолжат работу в «Айлендерс» в следующем сезоне.

Об этом сообщил Лу Ламорелло. Он занимает пост генерального менеджера клуба с сезона-2018/19. 

Патрик Руа был назначен главным тренером «Айлендерс» 21 января. В 37 играх сезона-2023/24 под его руководством клуб одержал 20 побед.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла 3-е место в Столичном дивизионе. В плей-офф клуб проиграл «Каролине» (1-4 в серии) в первом раунде.

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3 комментария
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Интересно Лу отметит своё столетие в НХЛ, или всё таки уйдёт на пенсию до этого момента.
А сама по себе новость грустная, дед считает что выход в ПО успех сам по себе
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