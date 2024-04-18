Романов завершил регулярку НХЛ с 22 очками, повторив личный рекорд
Александр Романов сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (5:4).
Защитник «Айлендерс» завершил чемпионат НХЛ с 22 (7+15) очками в 81 игре, повторив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне (2+20 в 76 матчах).
1. Романов забросил семь шайб в регулярке, а за предыдущие три сезона он отличился всего шесть раз
2. Ну и у него лучший показатель полезности среди Российских хоккеистов в этом сезоне
Короче кто хочет Саню, пусть готовит солидную компенсацию