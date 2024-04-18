Романов завершил регулярку НХЛ с 22 очками, повторив личный рекорд

Теги Айлендерс НХЛ рекорды Александр Романов Хоккей

Александр Романов сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (5:4).

Защитник «Айлендерс» завершил чемпионат НХЛ с 22 (7+15) очками в 81 игре, повторив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне (2+20 в 76 матчах).

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12 комментариев
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Но есть нюансы.
1. Романов забросил семь шайб в регулярке, а за предыдущие три сезона он отличился всего шесть раз
2. Ну и у него лучший показатель полезности среди Российских хоккеистов в этом сезоне
+26
-2
+24
Ответ Gord Lane
Но есть нюансы. 1. Романов забросил семь шайб в регулярке, а за предыдущие три сезона он отличился всего шесть раз 2. Ну и у него лучший показатель полезности среди Российских хоккеистов в этом сезоне
3. Лучший показатель заблокированных бросков среди Российских хоккеистов
+9
0
+9
Внук великого Била
+4
-1
+3
Ответ Марадона курильщика
Молодец. И важно что в плов попал, сможет побороться за КС. Даже если кубок не возьмёт, но проявит себя, условные колорады, рейнджеры, медведи или памперсы летом оторвут с руками.
Каким летом? У него ещё год контракта, а потом он RFA. Кроме этого с Рейнджерс Айлы не меняются, а Колорадо мы за бусинки, стеклышко и два далёких пика второго раунда мы отдали Тэйвз, при чем эти же пики потом отдали в Аризону, а в нагрузку к ним Лэдда.
Короче кто хочет Саню, пусть готовит солидную компенсацию
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Ответ nupor
Серьезно? Это неписаное правило между НЮР и НЮАй?
Ну райвалы между собой очень редко меняются. С тех пор как Флэймз переехали из Атланты (1980) Калгари и Эдмонтон менялись только три раза.
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+1
Ответ nupor
Серьезно? Это неписаное правило между НЮР и НЮАй?
Да. Ибо болельщики не поймут. За последние двадцать пять лет на моей памяти три мусорных трейда, когда клубы менялись для видимости, вот видите и не говорите, что Вы не видели.
+1
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+1
Ответ Gord Lane
Да. Ибо болельщики не поймут. За последние двадцать пять лет на моей памяти три мусорных трейда, когда клубы менялись для видимости, вот видите и не говорите, что Вы не видели.
Загуглил - всего три за 52 года, два из них в 1972-м.
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+1
Ответ Latenight Radio
Загуглил - всего три за 52 года, два из них в 1972-м.
О как, ну я не гуглил и потом почему то думал, что Пилон перешёл в результате обмена, а он ушёл как свободный агент.
+1
0
+1
Ответ Gord Lane
Каким летом? У него ещё год контракта, а потом он RFA. Кроме этого с Рейнджерс Айлы не меняются, а Колорадо мы за бусинки, стеклышко и два далёких пика второго раунда мы отдали Тэйвз, при чем эти же пики потом отдали в Аризону, а в нагрузку к ним Лэдда. Короче кто хочет Саню, пусть готовит солидную компенсацию
Серьезно? Это неписаное правило между НЮР и НЮАй?
+1
-1
0
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