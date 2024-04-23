Романов сделал 8 блоков во 2-м матче серии с «Каролиной». У него 2 хита и «минус 1» за 22:50 – личный рекорд по времени в плей-офф

Александр Романов сделал 8 блоков во 2-м матче серии с «Каролиной».

Защитник « » принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (3:5, 0-1).

Россиянин (22:50 – второе время в обороне команды, личный рекорд в плей-офф, 4:06 – в меньшинстве, «минус 1») дважды бросил мимо створа и применил 2 силовых приема.

Его 8 заблокированных бросков стали лучшим показателем в обеих командах.