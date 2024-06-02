Фетисов о неявке Гусева на закрытие сезона КХЛ: «Неуважение, такого быть не должно. Да, Овечкин в НХЛ может не поехать, ему в Москве интереснее»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал неуважением неявку Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ.

Форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (приз «Золотая клюшка»), а также вошел в состав символической сборной сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьезного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно.

Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике.

Особенно когда ты понимаешь, что претендуешь на высокий титул. Опять же не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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6 комментариев
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Ну дак, Гусеву может интерснее в Вегасе, к примеру. Чем на ваши двуличные физиономии смотреть.
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Теряет хватку Фетисов, ни слова про президента, как так?
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Странный. В чем разница? Или Гусь не пришел или Ови бы не пришел.
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Замесил всё в одно и получилось .. оно
не суди, да не судим будешь
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Логика сильная сторона этого товарища
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