Сергей Сушко: «Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет. Желаем как можно дольше играть в НХЛ – это посол России»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Сергей Сушко Хоккей

Сергей Сушко ответил на вопрос о возвращении Александра Овечкина в «Динамо».

«У Овечкина еще есть два года контракта. Мы со своей стороны желаем ему как можно дольше играть в НХЛ. Это посол России и нашего хоккея.

Я уверен, что после окончания его истории в «Вашингтоне», сам Александр Михайлович ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет.

Не думаю, что здесь необходимы усилия с нашей стороны. Его любовь к клубу очевидна.

Такой вопрос даже не стоит», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

1 комментарий
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Через 2 сезона, когда закончится контракт в НХЛ и Овечкин вернется в Россию, как раз достроится и будет запускаться его академия.
Неизвестно останутся ли у него в принципе силы на профессиональный хоккей, на жесткую изматывающую предсезонку с нагрузками и баллонами (тренироваться он, как сам сказал, не любит).
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