Сергей Сушко: «Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет. Желаем как можно дольше играть в НХЛ – это посол России»

Сергей Сушко ответил на вопрос о возвращении Александра Овечкина в «Динамо».

«У Овечкина еще есть два года контракта. Мы со своей стороны желаем ему как можно дольше играть в . Это посол России и нашего хоккея.

Я уверен, что после окончания его истории в « », сам Александр Михайлович ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет.

Не думаю, что здесь необходимы усилия с нашей стороны. Его любовь к клубу очевидна.

Такой вопрос даже не стоит», – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.