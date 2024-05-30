Сергей Сушко: «Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет. Желаем как можно дольше играть в НХЛ – это посол России»
Сергей Сушко ответил на вопрос о возвращении Александра Овечкина в «Динамо».
«У Овечкина еще есть два года контракта. Мы со своей стороны желаем ему как можно дольше играть в НХЛ. Это посол России и нашего хоккея.
Я уверен, что после окончания его истории в «Вашингтоне», сам Александр Михайлович ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет.
Не думаю, что здесь необходимы усилия с нашей стороны. Его любовь к клубу очевидна.
Такой вопрос даже не стоит», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Неизвестно останутся ли у него в принципе силы на профессиональный хоккей, на жесткую изматывающую предсезонку с нагрузками и баллонами (тренироваться он, как сам сказал, не любит).