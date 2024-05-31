Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Уважаем его как человека, посла России. Если у него будет желание сыграть товарищеский матч, мы это поддержим»

Сергей Сушко высказался о проведении товарищеского матча с участием Овечкина.

Напомним, является воспитанником московского клуба.

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о том, возможно ли проведение товарищеского матча с участием форварда «Вашингтона».

«Овечкину надо отдохнуть после сезона, у него есть дела в России. Если у него будет желание сделать какую-нибудь акцию, сыграть товарищеский матч, мы, конечно, это поддержим. Мы готовы рассмотреть такую инициативу.

В первую очередь мы уважаем его как человека, посла нашей страны и ориентируемся на его желание», – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.