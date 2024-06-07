Шипачев интересен минскому «Динамо». «Амур» тоже проявляет интерес, но форвард не хочет ехать на Дальний Восток («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев деньги Хоккей

У «Ак Барса» есть несколько вариантов обмена Вадима Шипачева.

Как сообщает «Бизнес Online», игроком до сих пор интересуется «Амур», который готов платить ему высокую зарплату. Но Шипачев не хочет ехать на Дальний Восток.

Кроме того, форвардом активно интересуется минское «Динамо». По данным издания, сейчас сторона хоккеиста прорабатывает вариант с обменом в клуб из Беларуси.

Отмечается, что интерес к хоккеисту сохраняют еще несколько клубов.

В минувшем сезоне 37-летний Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Срок соглашения игрока с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2024/25.

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5 комментариев
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ДУРДОМ!!! не верьте ЛЮДИ!!! эта мышь шипа! его натянут ребята
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Неужели Минск готов платить 75 лямов Шипачеву ?
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Не совсем мне понятно, как Шипачев не хочет ехать в Амур, у него есть список клубов, куда не могут обменять без согласия? Если таких пунктов нет, то Ак Барс его же может обменивать хоть куда. Или снова вброс ради статьи?
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75 лямов это зашквар. 30 красная цена.
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Ответ АлАл
Не совсем мне понятно, как Шипачев не хочет ехать в Амур, у него есть список клубов, куда не могут обменять без согласия? Если таких пунктов нет, то Ак Барс его же может обменивать хоть куда. Или снова вброс ради статьи?
Конечно без его согласия его обменять не смогут, в силу возраста, как и Войнова.
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