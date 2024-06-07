Шипачев интересен минскому «Динамо». «Амур» тоже проявляет интерес, но форвард не хочет ехать на Дальний Восток («Бизнес Online»)

У «Ак Барса» есть несколько вариантов обмена Вадима Шипачева.

Как сообщает «Бизнес Online», игроком до сих пор интересуется «Амур», который готов платить ему высокую зарплату. Но Шипачев не хочет ехать на Дальний Восток.

Кроме того, форвардом активно интересуется минское « ». По данным издания, сейчас сторона хоккеиста прорабатывает вариант с обменом в клуб из Беларуси.

Отмечается, что интерес к хоккеисту сохраняют еще несколько клубов.

В минувшем сезоне 37-летний Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Срок соглашения игрока с « » рассчитан до конца сезона-2024/25.