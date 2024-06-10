Макаров о том, помирился ли с Лерой Кудрявцевой: «Мы и не ругались. У меня все хорошо. Мы вместе»

Теги светская хроника Игорь Макаров КХЛ Лера Кудрявцева Хоккей

Игорь Макаров рассказал о воссоединении с Лерой Кудрявцевой.

8 июня 53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 36-летний экс-хоккеист отметили 11-ю годовщину свадьбы.

Напомним, в январе Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». После этого телеведущая заявила: «Уйти – не равно развестись». 

– Правда ли, что вы с женой помирились?

– Мы и не ругались.

– А как вы себя сейчас чувствуете?

– Отлично. У меня все хорошо.

– Но вы с Лерой сейчас вместе?

– Да, конечно. Мы вместе, – сказал Игорь Макаров.

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2 комментария
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Фух… отлегло!
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Фффука, я хотел бороться за Леру
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