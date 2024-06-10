Макаров о том, помирился ли с Лерой Кудрявцевой: «Мы и не ругались. У меня все хорошо. Мы вместе»
Игорь Макаров рассказал о воссоединении с Лерой Кудрявцевой.
8 июня 53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 36-летний экс-хоккеист отметили 11-ю годовщину свадьбы.
Напомним, в январе Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». После этого телеведущая заявила: «Уйти – не равно развестись».
– Правда ли, что вы с женой помирились?
– Мы и не ругались.
– А как вы себя сейчас чувствуете?
– Отлично. У меня все хорошо.
– Но вы с Лерой сейчас вместе?
– Да, конечно. Мы вместе, – сказал Игорь Макаров.