Макаров о том, помирился ли с Лерой Кудрявцевой: «Мы и не ругались. У меня все хорошо. Мы вместе»

Игорь Макаров рассказал о воссоединении с Лерой Кудрявцевой.

8 июня 53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 36-летний экс-хоккеист отметили 11-ю годовщину свадьбы.

Напомним, в январе Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». После этого телеведущая заявила: «Уйти – не равно развестись».

– Правда ли, что вы с женой помирились?

– Мы и не ругались.

– А как вы себя сейчас чувствуете?

– Отлично. У меня все хорошо.

– Но вы с Лерой сейчас вместе?

– Да, конечно. Мы вместе, – сказал .