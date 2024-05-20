Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения с Макаровым после расставания, задув свечу под песню Аллегровой. Телеведущая говорила: «Уйти – не равно развестись»

Теги светская хроника Игорь Макаров КХЛ Лера Кудрявцева Хоккей

Лера Кудрявцева провела день рождения вместе с Игорем Макаровым.

Телеведущая отметила день рождения с мужем Игорем Макаровым и друзьями.

В социальных сетях Лера Кудрявцева разместила кадры, как танцевала рядом с экс-хоккеистом и задувала свечу под песню Ирины Аллегровой.

В январе Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло».

После этого телеведущая заявила: «Уйти – не равно развестись».

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