Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения с Макаровым после расставания, задув свечу под песню Аллегровой. Телеведущая говорила: «Уйти – не равно развестись»
Лера Кудрявцева провела день рождения вместе с Игорем Макаровым.
Телеведущая отметила день рождения с мужем Игорем Макаровым и друзьями.
В социальных сетях Лера Кудрявцева разместила кадры, как танцевала рядом с экс-хоккеистом и задувала свечу под песню Ирины Аллегровой.
В январе Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло».
После этого телеведущая заявила: «Уйти – не равно развестись».