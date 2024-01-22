Лера Кудрявцева о Макарове: «Уйти – не равно развестись. Мне нужна была жесткая мотивация, чтобы решить очень серьезную проблему у человека»
Лера Кудрявцева высказалась о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым.
Ранее Кудрявцева объявила об уходе от Игоря Макарова: «Алкоголь – зло».
52-летняя телеведущая и 36-летний экс-хоккеист прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.
– Что у тебя с разводом?
– Кратко, одним предложением: уйти – не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка, – сказала Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Поп-исполнитель Прохор Шаляпин сделал вывод, что телеведущая сошлась с Макаровым.
«Помирились? Ура!» – сказал финалист «Фабрики звезд-6».
«Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», – объяснила Кудрявцева.
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть"