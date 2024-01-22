Лера Кудрявцева о Макарове: «Уйти – не равно развестись. Мне нужна была жесткая мотивация, чтобы решить очень серьезную проблему у человека»

Теги светская хроника Игорь Макаров телевидение КХЛ алкоголь и спорт Лера Кудрявцева Хоккей

Лера Кудрявцева высказалась о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее Кудрявцева объявила об уходе от Игоря Макарова: «Алкоголь – зло».

52-летняя телеведущая и 36-летний экс-хоккеист прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

– Что у тебя с разводом?

– Кратко, одним предложением: уйти – не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка, – сказала Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Поп-исполнитель Прохор Шаляпин сделал вывод, что телеведущая сошлась с Макаровым.

«Помирились? Ура!» – сказал финалист «Фабрики звезд-6».

«Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», – объяснила Кудрявцева.

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9 комментариев
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странно, что Прохор Шаляпин, будучи любителем женщин постарше, обрадовался воссоединению
+17
-1
+16
Ответ Bartez1986
странно, что Прохор Шаляпин, будучи любителем женщин постарше, обрадовался воссоединению
Кудрявцева ещё не подросла, вот лет бы через 10-15 будет самый сок для Прохора))
+11
0
+11
"Кратко, одним предложением: уйти – не равно развестись"
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть"
+7
0
+7
Шаляпин, Кудрявцева, Макаров.... гоп-компания, кого-то еще не хватает
+6
0
+6
Просто Лера пока слишком юна для Прохора :)
+4
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Ну были проблемы , раздула, мужа определила на всю страну алкашом.Эх,женщины.Сначала сделают, а потом подумают.
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Игорю повезло, у него есть бабушка
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У Прохора были планы?
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Ответ Bartez1986
странно, что Прохор Шаляпин, будучи любителем женщин постарше, обрадовался воссоединению
Прохор сам уже не мальчик - ему 40. Она всего на 12 лет его старше, разница фигня )
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