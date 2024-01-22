Лера Кудрявцева высказалась о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее Кудрявцева объявила об уходе от : «Алкоголь – зло».

52-летняя телеведущая и 36-летний экс-хоккеист прожили в браке более 10 лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

– Что у тебя с разводом?

– Кратко, одним предложением: уйти – не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка, – сказала Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Поп-исполнитель Прохор Шаляпин сделал вывод, что телеведущая сошлась с Макаровым.

«Помирились? Ура!» – сказал финалист «Фабрики звезд-6».

«Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», – объяснила Кудрявцева.