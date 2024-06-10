Седрик Пакетт рассказал, что пытается получить российское гражданство.

– Правда ли, что вы думаете получить российское гражданство?

– Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится.

Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать.

– Уже поданы документы, или у вас просто есть мысли на этот счет?

– И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы обсуждали эту тему с американским защитником «Динамо» Бреннаном Менеллом, который уже получил паспорт РФ?

– Да, мы об этом пообщались. Я соглашусь с Бреннаном в том, что если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе все нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство – почему же этим не воспользоваться?

Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ, – заявил канадский нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.