Пакетт о желании получить гражданство РФ: «Если хочешь строить карьеру в КХЛ и есть возможность получить гражданство – почему этим не воспользоваться?»

Теги КХЛ Динамо Седрик Пакетт натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Седрик Пакетт рассказал, что пытается получить российское гражданство.

– Правда ли, что вы думаете получить российское гражданство?

– Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится.

Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать.

– Уже поданы документы, или у вас просто есть мысли на этот счет?

– И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы обсуждали эту тему с американским защитником «Динамо» Бреннаном Менеллом, который уже получил паспорт РФ?

– Да, мы об этом пообщались. Я соглашусь с Бреннаном в том, что если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе все нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство – почему же этим не воспользоваться?

Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ, – заявил канадский нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

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9 комментариев
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Ответ Вольфсбург
В чём фишка? Налогов меньше платить?
Ну Динамо это позволит иметь 7 легионеров, а если вернут снова три, то пять.
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Ох уж этот лимит))))
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В чём фишка? Налогов меньше платить?
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ого... по визе талантов подавать будет?)))
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Ответ Vadoniy
Проще с оформлениями и визами в РФ, безвиз в какие-нибудь страны, куда россияне свободно летают, а канадцам нужна виза. Короче, обычный бытовой комфорт, который ищут люди, получая второе гражданство. Лимит на легионеров тут точно не при чём.
в казахстан и киргизию? ))
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Ответ kost68
в казахстан и киргизию? ))
Вообще, я хотел постебаться, но зашёл на multinational и выглядит так, словно канадцы в Казахстан и Киргизию тоже ездят без визы)) И даже африка как будто одинаково выглядит для паспортов РФ и Канады))
РФ имеет преимущество в виде безвиза в Армению, Азербайджан, Турцию, Венесуэлу, Вьетнам, Мьянму и Науру. В остальном либо одинаково, либо Канада имеет преимущество.
Так что очевидно, ради отдыха в Турции и будущих матчей КХЛ в Турции
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Ответ Vadoniy
Вообще, я хотел постебаться, но зашёл на multinational и выглядит так, словно канадцы в Казахстан и Киргизию тоже ездят без визы)) И даже африка как будто одинаково выглядит для паспортов РФ и Канады)) РФ имеет преимущество в виде безвиза в Армению, Азербайджан, Турцию, Венесуэлу, Вьетнам, Мьянму и Науру. В остальном либо одинаково, либо Канада имеет преимущество. Так что очевидно, ради отдыха в Турции и будущих матчей КХЛ в Турции
только из-за лимита. паспорт рф выкинет как только поканет кхл)
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Ответ kost68
только из-за лимита. паспорт рф выкинет как только поканет кхл)
Какая низкая оценка преимуществ российского паспорта перед канадским))
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