Крикунов о продлении Пакетта: «Правильное решение «Динамо». Очень полезный игрок, нацелен на победу, прекрасно играет в большинстве на пятаке»
Владимир Крикунов оценил решение «Динамо» продлить контракт с Седриком Пакеттом.
Нападающий подписал новое соглашение с клубом на два года. Зарплата – 65 миллионов рублей в год.
«Пакетт – очень полезный игрок. Он всегда нацелен только на победу, бьется от начала до конца, прекрасно играет в большинстве на пятаке.
Я думаю, что это правильное решение со стороны «Динамо».
Пакетт – волевой парень, отыграл плей‑офф с тяжелой травмой. Тут вопросов нет», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.