Крикунов о продлении Пакетта: «Правильное решение «Динамо». Очень полезный игрок, нацелен на победу, прекрасно играет в большинстве на пятаке»

Теги Владимир Крикунов КХЛ Динамо Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов оценил решение «Динамо» продлить контракт с Седриком Пакеттом.

Нападающий подписал новое соглашение с клубом на два года. Зарплата – 65 миллионов рублей в год.

«Пакетт – очень полезный игрок. Он всегда нацелен только на победу, бьется от начала до конца, прекрасно играет в большинстве на пятаке.

Я думаю, что это правильное решение со стороны «Динамо».

Пакетт – волевой парень, отыграл плей‑офф с тяжелой травмой. Тут вопросов нет», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

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