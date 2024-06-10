«Автомобилист» продлил контракты с Антоном Зюзиным, Новоселовым, Головкиным, Тороповым и Белых на 2 года

Теги Автомобилист КХЛ МХЛ Горняк Авто ВХЛ Антон Зюзин Хоккей

«Автомобилист» заключил новые контракты с пятью молодыми хоккеистами.

Клуб продлил соглашения с вратарями Никитой Новоселовым и Антоном Зюзиным, защитниками Михаилом Головкиным и Константином Тороповым, а также нападающим Ефимом Белых. 

Срок контрактов с игроками рассчитан на два года. В прошлом сезоне хоккеисты выступали в МХЛ в составе «Авто».

Новоселов провел 37 матчей, отразив 93,39% бросков. В прошлом сезоне также состоялся его дебют в ВХЛ, где он сыграл 2 матча за «Горняк-УГМК».

В активе Зюзина 23 игры за «Авто» и 92,66% отраженных бросков.

Головкин принял участие в 57 матчах и набрал 13 (1+12) очков.

Торопов провел 48 игр, отметившись 12 (6+6) баллами.

В активе Белых 34 (11+23) очка за результативность в 44 матчах.

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