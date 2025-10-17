  • Спортс
9

Генменеджер «Авангарда» о Ги Буше в России: «Североамериканцы воспитаны на стереотипах – у него был культурный шок. Он приятно удивляется каждый день»

Генменеджер «Авангарда» оценил адаптацию Ги Буше в России.

Ги Буше в раздевалке и на пресс-конференциях начал включать в свою речь предложения на русском языке. У него есть интерес к изучению языка и к русской культуре?

– Да, ему здесь очень нравится.

Конечно, североамериканцы воспитаны на стереотипах о России, и для него это был культурный шок, когда он побывал в стране. Но чем он дольше продолжает находиться здесь и больше знакомится с Россией, с другими городами, с культурой, тем больше он приятно удивляется каждый день.

А по поводу изучения русского языка, он записывает новые слова, фразы в специальный блокнот. Спрашивает что-то у нас, у помощников, у персонала. Учит слова и фразы и потом их использует в повседневной жизни, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Сопин
светская хроника
logoГи Буше
logoАвангард
logoКХЛ
