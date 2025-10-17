Проворов сыграл 700-й матч в регулярках НХЛ за карьеру. Он 40-й россиянин и 15-й защитник с таким достижением

Иван Проворов сыграл 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Юбилейной для 28-летнего защитника «Коламбуса » стала игра против «Колорадо» (1:4). Он отметился в ней заброшенной шайбой.

Проворов стал 40-м хоккеистом из России, достигшим отметки в 700 игр в регулярках НХЛ. Среди российских защитников он идет на 15-м месте, лидирует Сергей Гончар – 1301 матч.

Действующее соглашение Проворова с «Блю Джекетс» рассчитано до 30 июня 2032 года.