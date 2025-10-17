«Сибирь» обменяла Михалева в «Металлург» Новокузнецк на денежную компенсацию. У 20-летнего форварда 25 игр в КХЛ за карьеру
«Сибирь» обменяла Владимира Михалева в новокузнецкий «Металлург».
Новосибирский клуб получит за 20-летнего форварда денежную компенсацию. В этом сезоне Михалев провел 9 матчей за «Динамо-Алтай» в Olimpbet ВХЛ и набрал 1 (0+1) очко.
«В КХЛ за «Сибирь» нападающий сыграл 25 игр, забросил 4 шайбы и отдал 2 голевые передачи при показателе полезности «минус 2».
Мы благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости