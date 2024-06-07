Зборовский заработает 97 млн рублей за 3 сезона в «Автомобилисте» («СЭ»)

Сергей Зборовский заработает 97 млн рублей за 3 сезона в «Автомобилисте».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в следующем сезоне составит 30 млн рублей, в сезоне-2025/26 – 32 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 35 млн рублей.

Напомним, в апреле защитник продлил контракт с « » до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2023/24 в активе Сергея Зборовского 13 (4+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+17». В плей-офф он провел 17 игр и сделал 4 передачи при полезности «+7».