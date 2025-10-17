Хатсон отбил бросок в пустые ворота «Монреаля» и сделал голевой пас на 60-й минуте игры с «Нэшвиллом». Канадцы победили в овертайме
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон отбил бросок по пустым воротам в матче НХЛ.
Это произошло на последней минуте третьего периода игры регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).
Сначала Хатсон принял на себя бросок Джонатана Маршессо, а затем сделал передачу через всю площадку на Коула Кофилда, который сравнял счет.
В активе 21-летнего защитника стало 4 (0+4) очка в 5 матчах этого сезона при полезности «плюс 3» и среднем игровом времени 22:43.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
