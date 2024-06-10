Барков о похвале Гретцки: «Вау. Услышать это от него – много значит. Все знают, что он сделал для хоккея»
Александр Барков ответил на похвалу Уэйна Гретцки.
Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0.
По ходу матча канадец сказал про Баркова: «Лучший нападающим оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье».
«Вау. Услышать это от него – особенно приятно. Все знают, что он сделал для хоккея.
И когда ты слышишь такое, особенно от таких людей, как он, безусловно, это много значит», – сказал форвард «Флориды».