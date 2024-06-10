Барков о похвале Гретцки: «Вау. Услышать это от него – много значит. Все знают, что он сделал для хоккея»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Брайан Троттье Александр Барков Хоккей

Александр Барков ответил на похвалу Уэйна Гретцки.

Прошлой ночью «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0.

По ходу матча канадец сказал про Баркова: «Лучший нападающим оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье».

«Вау. Услышать это от него – особенно приятно. Все знают, что он сделал для хоккея.

И когда ты слышишь такое, особенно от таких людей, как он, безусловно, это много значит», – сказал форвард «Флориды».

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3 комментария
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Дацук и Бержерон Федоров. ну да ну да пошли ка мы в одно место
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Ответ Павел Павленко
Дацук и Бержерон Федоров. ну да ну да пошли ка мы в одно место
Ну 99ый видимо считает что он лучше перечисленных
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