Гретцки об игре Баркова: «Лучший нападающий оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье». И он также хорош в атаке, как и Брайан»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Брайан Троттье Александр Барков Хоккей

Уэйн Гретцки высоко оценил игру нападающего «Флориды» Александра Баркова.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3:0. Финский хоккеист отдал две голевые передачи.

«Я сказал своей жене во время первого периода: «№16 (Барков – Спортс) – лучший нападающий оборонительного плана, которого я видел со времен Брайана Троттье».

И он также хорош в атаке, как и Троттье», – сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в эфире Sportsnet во время перерыва после первого периода.

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