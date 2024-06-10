Гретцки об игре Баркова: «Лучший нападающий оборонительного плана, которого я видел со времен Троттье». И он также хорош в атаке, как и Брайан»

Уэйн Гретцки высоко оценил игру нападающего «Флориды» Александра Баркова.

«Пантерс» обыграли « » в первом матче финальной серии плей-офф со счетом 3:0. Финский хоккеист отдал две голевые передачи.

«Я сказал своей жене во время первого периода: «№16 ( – Спортс) – лучший нападающий оборонительного плана, которого я видел со времен Брайана Троттье».

И он также хорош в атаке, как и Троттье», – сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в эфире Sportsnet во время перерыва после первого периода.