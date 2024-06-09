Морис вышел на чистое 4-е место среди тренеров по победам в НХЛ с учетом плей-офф, обойдя Раффа и Хичкока
Пол Морис вышел на чистое 4-е место по победам в НХЛ с учетом плей-офф.
Сегодня «Флорида» под руководством тренера обыграла «Эдмонтон» (3:0, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Эта победа стала для Пола Мориса 936-й в НХЛ в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Он превзошел достижения Линди Раффа и Кена Хичкока (по 935) и вышел на чистое 4-е место в истории среди главных тренеров по победам в НХЛ с учетом матчей Кубка Стэнли.
3-е место занимает Барри Троц (997), 2-е – Джоэл Кенневилл (1090). Рекордсмен – Скотти Боумэн (1467).