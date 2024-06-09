Морис о разговоре с Бобровским о жизни: «Если бы вы прочитали расшифровку, подумали бы, что ему 57 лет, а мне 30. Не знаю, встречал ли я кого-то похожего на Сергея. Он умный, целеустремленный человек»
Пол Морис поделился мнением о Сергее Бобровском.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Морис, ранее работавший в КХЛ, рассказал о прогулке с Бобровским в Ванкувере. Тогда они говорили о России и жизни.
«Если бы вы смогли прочитать расшифровку того разговора, то подумали бы, что тому парню 57 лет, а мне примерно 30. Я не знаю, встречал ли я кого-то похожего на Сергея. Готов поспорить, что знаю об этом процентов 10.
Сергей – умный и очень целеустремленный человек, и он разработал программу, которая позволяет ему быть отличным игроком на данном этапе его карьеры», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Все перехваливают Бобровского.
Как бы чего не вышло.
В прошлом году команда ментально была не готова, сейчас они пришли за своим.
И Боб похож на человека, который справился со своими демонами 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Перемудрить может только сам Морис.