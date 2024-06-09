Ткачак об игре Бобровского: «Он был просто нереален. В нем есть все, что вы хотите видеть во вратаре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0)

«Он был просто нереален. Его подготовка невероятна.

В нем есть все, что вы хотите видеть в товарище по команде, и особенно во вратаре», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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4 комментария
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Парень,пора бы и тебе начать показывать свой лучший хоккей, Боб ведь не вечный.
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Бобровский даже в столь немалом возрасте продолжает прогрессировать .
В частности как мне кажется второй год как стал играть более уверенно при выходах один на один
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Да уж, Бобр просто курва!)
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13:57 сегодня айстайм Ткачука - минимальный в этом плей-офф; средний его 18:46.
что немного странно, для лучшего (вместе с Барковым) бомбардира команды.
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