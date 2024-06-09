Ткачак об игре Бобровского: «Он был просто нереален. В нем есть все, что вы хотите видеть во вратаре»
Мэттью Ткачак оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0)
«Он был просто нереален. Его подготовка невероятна.
В нем есть все, что вы хотите видеть в товарище по команде, и особенно во вратаре», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.
В частности как мне кажется второй год как стал играть более уверенно при выходах один на один
что немного странно, для лучшего (вместе с Барковым) бомбардира команды.