Ткачак об игре Бобровского: «Он был просто нереален. В нем есть все, что вы хотите видеть во вратаре»

Мэттью Ткачак оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0)

«Он был просто нереален. Его подготовка невероятна.

В нем есть все, что вы хотите видеть в товарище по команде, и особенно во вратаре», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.