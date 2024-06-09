Кадейкин о противостоянии «Трактора» и «Салавата»: «Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше»

Теги Салават Юлаев Трактор Григорий Панин КХЛ Александр Кадейкин Бадди Робинсон Хоккей

Александр Кадейкин рассказал, почему ждет матчей с «Салаватом Юлаевым».

Бывший игрок уфимской команды будет представлять «Трактор» в сезоне-2023/24. 

– Теперь можно будет ждать серьезного противостояния Челябинска с Уфой в сезоне. Вам интересны будут эти матчи?

– Любые противостояния и принципиальные матчи всегда интересны как для болельщиков, так и для игроков. Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше.

Григорий Панин стал сильным раздражителем для Челябинска в плей-офф. Вы много поиграли с ним в «Салавате Юлаеве». Как можно относиться к этому хоккеисту?

– Каждый игрок старается принести больше пользы для своей команды. Тем более Гриша – капитан и лидер, от которого и ждут максимального результата. Каждый делает свой вклад.

Гриша выбрал вот такой путь, в этом он силен, в этом его достоинства. Болельщики других команд относятся к нему негативно, а болельщики «Салавата» – с позитивом. Это нормально – отстаивать своего капитана. Круто, что мы даже летом это обсуждаем, поэтому побольше бы таких игроков и будет больше интересных моментов. Все от этого только выиграют.

– Кто на ваш взгляд, был прав в эпизоде Панин – Робинсон?

– Каждый прав по-своему. Я бы не стал давать свою оценку. Тяжело кого-то судить и не мне этим заниматься. Давайте оставим это на откуп болельщикам и журналистам, – сказал Кадейкин.

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1 комментарий
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О каких достоинствах Панина он тут несет? Одна грязь хоккейная, которую давно надо остановить самой лигой. Для Челябинска он не раздражитель, он уж опущенный, причем легионерами. Даже за державу обидно, что русского парня бьют американцы, и в чем его сила? Кадейкин, философия Козлова чужда в Челябинске, надо быть поосторожней с этим мнением в Мекке российского хоккея.
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