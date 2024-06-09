Кадейкин о противостоянии «Трактора» и «Салавата»: «Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше»

Александр Кадейкин рассказал, почему ждет матчей с «Салаватом Юлаевым».

Бывший игрок уфимской команды будет представлять « » в сезоне-2023/24.

– Теперь можно будет ждать серьезного противостояния Челябинска с Уфой в сезоне. Вам интересны будут эти матчи?

– Любые противостояния и принципиальные матчи всегда интересны как для болельщиков, так и для игроков. Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше.

– стал сильным раздражителем для Челябинска в плей-офф. Вы много поиграли с ним в « ». Как можно относиться к этому хоккеисту?

– Каждый игрок старается принести больше пользы для своей команды. Тем более Гриша – капитан и лидер, от которого и ждут максимального результата. Каждый делает свой вклад.

Гриша выбрал вот такой путь, в этом он силен, в этом его достоинства. Болельщики других команд относятся к нему негативно, а болельщики «Салавата» – с позитивом. Это нормально – отстаивать своего капитана. Круто, что мы даже летом это обсуждаем, поэтому побольше бы таких игроков и будет больше интересных моментов. Все от этого только выиграют.

– Кто на ваш взгляд, был прав в эпизоде Панин – ?

– Каждый прав по-своему. Я бы не стал давать свою оценку. Тяжело кого-то судить и не мне этим заниматься. Давайте оставим это на откуп болельщикам и журналистам, – сказал .