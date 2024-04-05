Актер Ярушин о Панине: «Гриша – грязный защитник. Два года назад он локтем вынес Седлака, у них битва была! Такая агрессия нужна, они за это деньги получают, за Кубок Гагарина бьются»

Теги Салават Юлаев Трактор драки Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Лукаш Седлак Бадди Робинсон Матч ТВ Стас Ярушин Хоккей

Станислав Ярушин высказался о драке Бадди Робинсона с Григорием Паниным.

Во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина между «Трактором» и «Салаватом» форвард челябинской команды Бадди Робинсон одним ударом повалил на лед капитана уфимцев.

– У этого «Трактора» есть кубковая агрессия, начиная с избиения манекена в раздевалке и заканчивая американским лесорубом на коньках Бадди Робинсоном, который лезет всем под кожу.

– А такая агрессия нужна. Говорю вам как болельщик «Трактора», который 43 года не видел, как его команда становилась чемпионом.

Мне как раз 43. И эта история идет с замеса против «Салавата Юлаева» в первой серии. Это сыграло большущую роль. Там такие драки были!

– Робинсон зачем-то Григория Панина ударил в лицо на ровном месте.

– Гриша – такой игрок! Да, он грязный защитник, и это мы признаем все. Но он выполняет свою работу на площадке. Я помню, как он два года назад вынес локтем Лукаша Седлака. Но у них битва была! Они за это деньги получают, за Кубок Гагарина бьются.

Да, это некрасивая история. Но когда Панин поехал к Робинсону, я прямо в телек закричал: «Гриша, откати от него! Куда ты лезешь? Зачем?»

Это его работа. Он сам провоцирует таким образом. Ну и получил.

В первом матче этой серии, понимая, что со счета 2:5 этот матч не вытащить, Бадди попытался что-то такое сделать, когда полез на игроков «Локомотива».

Взбодрить, перевернуть, запугать. Но пацаны из Ярославля на это не реагировали. Думаю, даже установка у них есть – не надо.

Но серия – это игра вдолгую. Даже если будет счет 2-0, ничего страшного. Впереди два матча в Челябинске. И в любой момент все может перевернуться, – сказал актер Станислав Ярушин.

В марте 2022 года во втором периоде четвертого матча серии Кубка Гагарина Григорий Панин был удален за удар локтем в голову чешскому нападающему Лукашу Седлаку, который тогда выступал за «Трактор».

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