Актер Ярушин о Панине: «Гриша – грязный защитник. Два года назад он локтем вынес Седлака, у них битва была! Такая агрессия нужна, они за это деньги получают, за Кубок Гагарина бьются»

Станислав Ярушин высказался о драке Бадди Робинсона с Григорием Паниным.

Во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина между «Трактором» и «Салаватом» форвард челябинской команды Бадди Робинсон одним ударом повалил на лед капитана уфимцев.

– У этого «Трактора» есть кубковая агрессия, начиная с избиения манекена в раздевалке и заканчивая американским лесорубом на коньках , который лезет всем под кожу.

– А такая агрессия нужна. Говорю вам как болельщик « », который 43 года не видел, как его команда становилась чемпионом.

Мне как раз 43. И эта история идет с замеса против « » в первой серии. Это сыграло большущую роль. Там такие драки были!

– Робинсон зачем-то Григория Панина ударил в лицо на ровном месте.

– Гриша – такой игрок! Да, он грязный защитник, и это мы признаем все. Но он выполняет свою работу на площадке. Я помню, как он два года назад вынес локтем . Но у них битва была! Они за это деньги получают, за бьются.

Да, это некрасивая история. Но когда Панин поехал к Робинсону, я прямо в телек закричал: «Гриша, откати от него! Куда ты лезешь? Зачем?»

Это его работа. Он сам провоцирует таким образом. Ну и получил.

В первом матче этой серии, понимая, что со счета 2:5 этот матч не вытащить, Бадди попытался что-то такое сделать, когда полез на игроков «Локомотива».

Взбодрить, перевернуть, запугать. Но пацаны из Ярославля на это не реагировали. Думаю, даже установка у них есть – не надо.

Но серия – это игра вдолгую. Даже если будет счет 2-0, ничего страшного. Впереди два матча в Челябинске. И в любой момент все может перевернуться, – сказал актер Станислав Ярушин.

В марте 2022 года во втором периоде четвертого матча серии Кубка Гагарина Григорий Панин был удален за удар локтем в голову чешскому нападающему Лукашу Седлаку, который тогда выступал за «Трактор».