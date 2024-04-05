Актер Ярушин о Панине: «Гриша – грязный защитник. Два года назад он локтем вынес Седлака, у них битва была! Такая агрессия нужна, они за это деньги получают, за Кубок Гагарина бьются»
Станислав Ярушин высказался о драке Бадди Робинсона с Григорием Паниным.
Во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина между «Трактором» и «Салаватом» форвард челябинской команды Бадди Робинсон одним ударом повалил на лед капитана уфимцев.
– У этого «Трактора» есть кубковая агрессия, начиная с избиения манекена в раздевалке и заканчивая американским лесорубом на коньках Бадди Робинсоном, который лезет всем под кожу.
– А такая агрессия нужна. Говорю вам как болельщик «Трактора», который 43 года не видел, как его команда становилась чемпионом.
Мне как раз 43. И эта история идет с замеса против «Салавата Юлаева» в первой серии. Это сыграло большущую роль. Там такие драки были!
– Робинсон зачем-то Григория Панина ударил в лицо на ровном месте.
– Гриша – такой игрок! Да, он грязный защитник, и это мы признаем все. Но он выполняет свою работу на площадке. Я помню, как он два года назад вынес локтем Лукаша Седлака. Но у них битва была! Они за это деньги получают, за Кубок Гагарина бьются.
Да, это некрасивая история. Но когда Панин поехал к Робинсону, я прямо в телек закричал: «Гриша, откати от него! Куда ты лезешь? Зачем?»
Это его работа. Он сам провоцирует таким образом. Ну и получил.
В первом матче этой серии, понимая, что со счета 2:5 этот матч не вытащить, Бадди попытался что-то такое сделать, когда полез на игроков «Локомотива».
Взбодрить, перевернуть, запугать. Но пацаны из Ярославля на это не реагировали. Думаю, даже установка у них есть – не надо.
Но серия – это игра вдолгую. Даже если будет счет 2-0, ничего страшного. Впереди два матча в Челябинске. И в любой момент все может перевернуться, – сказал актер Станислав Ярушин.
В марте 2022 года во втором периоде четвертого матча серии Кубка Гагарина Григорий Панин был удален за удар локтем в голову чешскому нападающему Лукашу Седлаку, который тогда выступал за «Трактор».