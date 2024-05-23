Панин про нокаут от Робинсона: «Он не вырубил меня, попал в стекло. Судья крикнул: «Лежи». Если бы не он, я бы встал и набросился на Бадди»
Григорий Панин прокомментировал эпизод с ударом от Бадди Робинсона в плей-офф.
– Бадди Робинсон отправил вас в нокаут с первого удара. Психологически было сложно справиться с этим эпизодом?
– По телевизору это одна картинка, на стадионе – другая. Робинсон меня выцепил, я, конечно, драться не собирался, но он ударил.
Он не вырубил меня, попал в стекло. Я сначала упал, собирался вставать, но судья крикнул: «Лежи». Я понял, зачем мне кричат «Лежи», чтобы Робинсон получил матч-штраф. Я, соответственно, продолжил лежать и дальше уже началась заварушка.
Если бы не арбитр, я бы встал и набросился бы на него, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.