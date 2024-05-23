Панин про нокаут от Робинсона: «Он не вырубил меня, попал в стекло. Судья крикнул: «Лежи». Если бы не он, я бы встал и набросился на Бадди»

Теги Салават Юлаев Трактор судьи драки Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Бадди Робинсон Хоккей

Григорий Панин прокомментировал эпизод с ударом от Бадди Робинсона в плей-офф.

– Бадди Робинсон отправил вас в нокаут с первого удара. Психологически было сложно справиться с этим эпизодом?

– По телевизору это одна картинка, на стадионе – другая. Робинсон меня выцепил, я, конечно, драться не собирался, но он ударил.

Он не вырубил меня, попал в стекло. Я сначала упал, собирался вставать, но судья крикнул: «Лежи». Я понял, зачем мне кричат «Лежи», чтобы Робинсон получил матч-штраф. Я, соответственно, продолжил лежать и дальше уже началась заварушка.

Если бы не арбитр, я бы встал и набросился бы на него, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

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18 комментариев
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Бугог, сказочник
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Гриша, ты сам то веришь в те слова, что ты произнес? И про арбитра и про то, что набросился бы
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Ахахаха, он еле прикоснулся а ты упал как мешок, чтоб больше не огрести. Фантазер
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Да ладно, ушёл в нокаут-если бы встал отхватил бы ещё.
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ага, держите меня четверо, потом ходил убегал от Робинсона
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Да ладно Гриша не оправдывайся, все видели что было. Был резкий неожиданный удар и глубокий нокаут.
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Ответ Azevedo51
Гриша, ты сам то веришь в те слова, что ты произнес? И про арбитра и про то, что набросился бы
А почему бы не поверить? Или его мнение должно с вашим сходиться?
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А говорят, после драки кулаками не машут. 🤣 Ай да Гриша, ай да сукин сын!
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Хи хи
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Классный арбитр; с навыками кинолога; да и Панин в теме. Сказано лечь, значит лежать,...
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Врет.
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"пустите меня, я ему втащу"
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А,что или кто мешал раньше такое заявление сделать???? Что уж сейчас,когда все ,практически,забыли этот эпизод!
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я Грише верю, что нокаута не было, но вот если бы он встал и набросился, то точно бы был)
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С первого удара)) от такого удара любой бы свалился, учитывая ещё, что он ну вообще неожиданным был. Бадди сразу понял надо так действовать иначе мог от Грини люлей отхватить.
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Ответ arlovski
"пустите меня, я ему втащу"
на труса Гриша явно не тянет
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Ответ igrok_87
на труса Гриша явно не тянет
на собаку похож))
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Ответ arlovski
"пустите меня, я ему втащу"
Так легко бы втащил, что-что, а Гриша парень не робкого десятка.
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