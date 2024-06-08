Морис о 3-м финале Кубка Стэнли: «Я уже 30 лет занимаюсь этим делом, был бы не прочь выиграть один раз»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис высказался об участии в третьем финале Кубка Стэнли.

«Флорида» встретится с «Эдмонтоном» в финальной серии турнира. Первый матч состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. 

Ранее Морис дважды проигрывал в финалах Кубка Стэнли – с «Каролиной» в сезоне-2001/02 и с «Флоридой» в сезоне-2022/23. 

«С возрастом начинаешь по-другому смотреть на жизнь и на то, что важно и ценно. Мне нужно выиграть хотя бы раз. 

Нет, это не изменит ту часть моей жизни, которая не связана с хоккеем. Но такова правда. Вот что я чувствую. Я уже 30 лет занимаюсь этим делом. Был бы не прочь выиграть один раз», – сказал главный тренер «Флориды». 

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