Форслинг про Макдэвида и Драйзайтля: «Два лучших хоккеиста в мире – с разными навыками. Коннор обладает скоростью, Леон – невероятный распасовщик»

Густав Форслинг охарактеризовал Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Флориды» и « » сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Это два лучших хоккеиста в мире. При этом у них разный набор навыков. Макдэвид обладает скоростью и всем остальным.

Драйзайтль – невероятный распасовщик, может отдать как с удобной руки, так и неудобной. Он очень хорошо укрывает шайбу от соперников.

Поэтому это будет хороший вызов для нас. Думаю, в целом нам нужно просто играть так, как мы играли», – сказал защитник «Флориды» .

2 команды, за которые стоит болеть в финале Кубка Стэнли