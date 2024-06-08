Форслинг про Макдэвида и Драйзайтля: «Два лучших хоккеиста в мире – с разными навыками. Коннор обладает скоростью, Леон – невероятный распасовщик»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Густав Форслинг Хоккей

Густав Форслинг охарактеризовал Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Флориды» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Это два лучших хоккеиста в мире. При этом у них разный набор навыков. Макдэвид обладает скоростью и всем остальным.

Драйзайтль – невероятный распасовщик, может отдать как с удобной руки, так и неудобной. Он очень хорошо укрывает шайбу от соперников.

Поэтому это будет хороший вызов для нас. Думаю, в целом нам нужно просто играть так, как мы играли», – сказал защитник «Флориды» Густав Форслинг.

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