Форслинг про Макдэвида и Драйзайтля: «Два лучших хоккеиста в мире – с разными навыками. Коннор обладает скоростью, Леон – невероятный распасовщик»
Густав Форслинг охарактеризовал Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.
«Флориды» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли.
«Это два лучших хоккеиста в мире. При этом у них разный набор навыков. Макдэвид обладает скоростью и всем остальным.
Драйзайтль – невероятный распасовщик, может отдать как с удобной руки, так и неудобной. Он очень хорошо укрывает шайбу от соперников.
Поэтому это будет хороший вызов для нас. Думаю, в целом нам нужно просто играть так, как мы играли», – сказал защитник «Флориды» Густав Форслинг.