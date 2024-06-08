Сергей Самсонов: «Против Макдэвида всегда играют персонально, но он приспособился. «Флорида» зачастую показывает прагматичный хоккей, но это приносит результат»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Самсонов НХЛ Коннор Макдэвид ТАСС Хоккей

Сергей Самсонов поделился мнением перед финалом Кубка Стэнли.

В финальной серии встретятся «Флорида» и «Эдмонтон».

«Однозначно, против Макдэвида играют всегда персонально. Он – одна из целей для всех тренеров соперников, поэтому в «Эдмонтоне» находят другие способы выводить партнеров для реализации моментов.

Думаю, этим и просчитывается такая его результативность. Думаю, Макдэвид приспособился играть в нынешних условиях.

Важно, как «Флорида» играет с шайбой и без нее. Очень мало ошибок, зачастую они показывают такой прагматичный хоккей, но это приносит результат.

Команда может не только с ходу забить, но и прогрызть место перед воротами – скорее всего, в этом и есть сила «Флориды».

Она не настолько рассчитывает, что забьет два-три гола, может возить шайбу в чужой зоне и забивать такие грязные голы.

Мне кажется, «Флорида» очень комфортно себя чувствует при счете 0:0, 1:1. Она играет, отталкиваясь от хорошей структуры, и ее хоккей не меняется», – сказал призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

1 комментарий
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Кто из соперников Эдмонтона играл персонально против Макдэвида? А против Маккинона? На западе не было таких команд, которые бы пресекали игру главных игроков. Только пантеры смогли закрыть Кучерова, Пастернака, Маршанда, Койла, Панарина, Зибанежада, Трочека. Пантеры закроют и Макдэвида с Драйзом, так как кроме них двоих сильных игроков нет
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