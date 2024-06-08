Сергей Самсонов: «Против Макдэвида всегда играют персонально, но он приспособился. «Флорида» зачастую показывает прагматичный хоккей, но это приносит результат»

Сергей Самсонов поделился мнением перед финалом Кубка Стэнли.

В финальной серии встретятся «Флорида» и «Эдмонтон».

«Однозначно, против Макдэвида играют всегда персонально. Он – одна из целей для всех тренеров соперников, поэтому в «Эдмонтоне» находят другие способы выводить партнеров для реализации моментов.

Думаю, этим и просчитывается такая его результативность. Думаю, Макдэвид приспособился играть в нынешних условиях.

Важно, как «Флорида» играет с шайбой и без нее. Очень мало ошибок, зачастую они показывают такой прагматичный хоккей, но это приносит результат.

Команда может не только с ходу забить, но и прогрызть место перед воротами – скорее всего, в этом и есть сила «Флориды».

Она не настолько рассчитывает, что забьет два-три гола, может возить шайбу в чужой зоне и забивать такие грязные голы.

Мне кажется, «Флорида» очень комфортно себя чувствует при счете 0:0, 1:1. Она играет, отталкиваясь от хорошей структуры, и ее хоккей не меняется», – сказал призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.