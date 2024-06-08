Барков об игре против Макдэвида: «Исключительный талант. Каждый должен знать, как действовать против него. Но у «Эдмонтона» много отличных хоккеистов – хорошо играют как команда»
Александр Барков поделился мнением о противостоянии против Коннора Макдэвида.
«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли.
«Коннор – это действительно очень хороший хоккеист. Исключительный талант.
Все понимают, насколько он хорош. Каждый игрок на льду должен знать, как действовать против него.
Конечно, и не только против Коннора, потому что у соперника много отличных хоккеистов – они хорошо играют как команда.
Нам нужно изучить их и знать, что мы делаем на льду в каждой смене. Это будет веселое противостояние», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.