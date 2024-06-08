Барков об игре против Макдэвида: «Исключительный талант. Каждый должен знать, как действовать против него. Но у «Эдмонтона» много отличных хоккеистов – хорошо играют как команда»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Барков поделился мнением о противостоянии против Коннора Макдэвида.

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли.

«Коннор – это действительно очень хороший хоккеист. Исключительный талант.

Все понимают, насколько он хорош. Каждый игрок на льду должен знать, как действовать против него.

Конечно, и не только против Коннора, потому что у соперника много отличных хоккеистов – они хорошо играют как команда.

Нам нужно изучить их и знать, что мы делаем на льду в каждой смене. Это будет веселое противостояние», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий