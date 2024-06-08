Рябыкин об «Эдмонтоне»: «В составе много канадцев, готовых таскать рояль для Макдэвида. Клуб заматерел, стал кубковым бойцом»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Дмитрий Рябыкин НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Дмитрий Рябыкин отметил, что в составе «Эдмонтона» много канадцев.

«Ойлерс» сыграют с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. 

– Изюминка серии в том, что команды не совсем похожи. У «Эдмонтона» есть ударное звено-импровизатор во главе с Макдэвидом, «Флорида» по составу плотнее, мастера распределены по звеньям, команда более структурирована.

В составе «Эдмонтона» много канадских игроков, которые готовы, образно говоря, таскать рояль для Макдэвида. Канадский клуб прибавлял по ходу плей-офф, ушел от анархии регулярного чемпионата, заматерел, стал кубковым бойцом, что показала последняя серия с «Далласом».

При этом у «Флориды», повторюсь, больше баланса состава, а также европейцев. Но при этом в силовой борьбе она сопернику точно не уступит. 

– Главная интрига финала?

– Мне интересно, как «Флорида» будет закрывать Макдэвида. В прессе много пишут, что эта задача будет поставлена перед центрфорвардом «Флориды» Барковым. Но, учитывая скорость и игровой кругозор Макдэвида, возможно ли ее решить? – сказал бывший тренер «Авангарда». 

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