Ефремов заработает 27 млн рублей в сезоне-2024/25 и 35 млн в сезоне-2025/26 по новому контракту с «Салаватом» («СЭ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Владислав Ефремов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стало известно, сколько заработает Владислав Ефремов по новому контракту.

Напомним, 2 мая «Салават Юлаев» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим.

По информации «Спорт-Экспресса», в следующем сезоне зарплата игрока составит 27 миллионов рублей, в сезоне-2025/26 – 35 миллионов.

В сезоне-2023/24 Владислав Ефремов провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (7+16) очка. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 передача в 6 играх за уфимский клуб.

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2 комментария
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ему не жалко этих денег
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