Ефремов заработает 27 млн рублей в сезоне-2024/25 и 35 млн в сезоне-2025/26 по новому контракту с «Салаватом» («СЭ»)
Стало известно, сколько заработает Владислав Ефремов по новому контракту.
Напомним, 2 мая «Салават Юлаев» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим.
По информации «Спорт-Экспресса», в следующем сезоне зарплата игрока составит 27 миллионов рублей, в сезоне-2025/26 – 35 миллионов.
В сезоне-2023/24 Владислав Ефремов провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (7+16) очка. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 передача в 6 играх за уфимский клуб.