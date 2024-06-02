Коньков о Дроздове в ЦСКА: «Про кражу говорить не приходится. Компенсация для «Салавата» достаточно серьезная. И финансовая, и в виде молодых игроков»
Сергей Коньков высказался об обмене Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.
Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения).
«Я так полагаю, что про кражу говорить не приходится, потому что компенсация достаточно серьезная для «Салавата Юлаева». И финансовая, и в виде молодых перспективных игроков, которые впоследствии могут тоже превратиться в отличных хоккеистов.
Ну а ЦСКА действительно в лице Дроздова приобрел для себя классного игрока, нападающего со способностью решать моменты, который находится на пике формы.
И ЦСКА такие игроки нужны, потому что они идут в сторону обновления, омоложения команды. Но это хоккеисты, которые еще в своей жизни не успели достичь каких-то значимых побед, но у которых есть высокий потенциал для этого.
Поэтому я считаю, что здесь каждая команда решает свои задачи – ЦСКА берет готовых игроков, а у «Салавата Юлаева» открываются возможности для взращивание молодежи и опять же возможность использовать, как пишут, 50 млн рублей на поиск игроков.
Я так полагаю, что разные задачи стоят на сезон у этих команд. Я считаю, что для обеих команд это может быть очень выгодно, хотя понятно, что в моменте Уфа теряет в одном, но приобретает в другом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?