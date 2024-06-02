Коньков о Дроздове в ЦСКА: «Про кражу говорить не приходится. Компенсация для «Салавата» достаточно серьезная. И финансовая, и в виде молодых игроков»

Сергей Коньков высказался об обмене Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения).

«Я так полагаю, что про кражу говорить не приходится, потому что компенсация достаточно серьезная для «Салавата Юлаева». И финансовая, и в виде молодых перспективных игроков, которые впоследствии могут тоже превратиться в отличных хоккеистов.

Ну а ЦСКА действительно в лице приобрел для себя классного игрока, нападающего со способностью решать моменты, который находится на пике формы.

И ЦСКА такие игроки нужны, потому что они идут в сторону обновления, омоложения команды. Но это хоккеисты, которые еще в своей жизни не успели достичь каких-то значимых побед, но у которых есть высокий потенциал для этого.

Поэтому я считаю, что здесь каждая команда решает свои задачи – ЦСКА берет готовых игроков, а у « » открываются возможности для взращивание молодежи и опять же возможность использовать, как пишут, 50 млн рублей на поиск игроков.

Я так полагаю, что разные задачи стоят на сезон у этих команд. Я считаю, что для обеих команд это может быть очень выгодно, хотя понятно, что в моменте Уфа теряет в одном, но приобретает в другом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?