Коньков о Дроздове в ЦСКА: «Про кражу говорить не приходится. Компенсация для «Салавата» достаточно серьезная. И финансовая, и в виде молодых игроков»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Сергей Коньков КХЛ Иван Дроздов деньги Хоккей

Сергей Коньков высказался об обмене Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения).

«Я так полагаю, что про кражу говорить не приходится, потому что компенсация достаточно серьезная для «Салавата Юлаева». И финансовая, и в виде молодых перспективных игроков, которые впоследствии могут тоже превратиться в отличных хоккеистов.

Ну а ЦСКА действительно в лице Дроздова приобрел для себя классного игрока, нападающего со способностью решать моменты, который находится на пике формы.

И ЦСКА такие игроки нужны, потому что они идут в сторону обновления, омоложения команды. Но это хоккеисты, которые еще в своей жизни не успели достичь каких-то значимых побед, но у которых есть высокий потенциал для этого.

Поэтому я считаю, что здесь каждая команда решает свои задачи – ЦСКА берет готовых игроков, а у «Салавата Юлаева» открываются возможности для взращивание молодежи и опять же возможность использовать, как пишут, 50 млн рублей на поиск игроков.

Я так полагаю, что разные задачи стоят на сезон у этих команд. Я считаю, что для обеих команд это может быть очень выгодно, хотя понятно, что в моменте Уфа теряет в одном, но приобретает в другом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Могут превратиться в отличных хоккеистов* которых цска заберет обратно по той же схеме, а так совсем не воровство
+9
-1
+8
Эта "компенсация" может заиграть и отправиться в обратном направлении. Что и произойдет скорее всего
+4
0
+4
Ответ Artem Vasiljev
Могут превратиться в отличных хоккеистов* которых цска заберет обратно по той же схеме, а так совсем не воровство
Какая схема?!Это же их игроки — заберут и всё,если захотят.
+1
0
+1
Коньков ты ****
0
0
0
Эта Компенсация никогда не заиграет на уровне кхл, это 3 дна. Им вхл за счастье будет.
+1
-1
0
🤣🤣🤣
0
0
0
То есть Дроздов стоил два года назад 50 млн, и ни разу не подорожал?? Нисколько не адекватная, молодые могут заиграть, а могут и не заиграть. Грабеж конечно
+1
-1
0
Соглашусь, что не кража. Кража это все таки тайное хищение. А тут средь бела дня. Грабёж это. Ещё кони избавились от шлака
0
0
0
Рыба ищет где глубже,человек где лучше.
0
0
0
Ответ Strannix
Эта Компенсация никогда не заиграет на уровне кхл, это 3 дна. Им вхл за счастье будет.
Ты их всех видел в игре чтоб так судить ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий