Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров
Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера СКА.
Об этом сегодня сообщил председатель совета правления петербургского клуба Александр Медведев.
Ротенберг возглавил тренерский штаб СКА в 2022 году. В прошедшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ петербуржцы проиграли в серии с «Автомобилистом» (1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.
– Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остается Роман Борисович Ротенберг.
– Что ждете от команды в новом сезоне?
– Будет играть не хуже и сыграет не хуже, чем в прошлом сезоне, – заявил Медведев.
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глупый щеголь, враг труда!
Нечаянно пригретый славой,
Командой СКА руководил тогда
* * *
Так сказал бы величайший поэт А.С. Пушкин,
если бы жил в наши дни
Сейчас набрал молодых ребят в СКА, уже понюхавших пороха, готовых играть именно у него почти за бесплатно…
Так что надо дать шанс…
Уверен, он его использует
кого то удивляет?