Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера СКА.

Об этом сегодня сообщил председатель совета правления петербургского клуба Александр Медведев

Ротенберг возглавил тренерский штаб СКА в 2022 году. В прошедшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ петербуржцы проиграли в серии с «Автомобилистом» (1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

– Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остается Роман Борисович Ротенберг.

– Что ждете от команды в новом сезоне?

– Будет играть не хуже и сыграет не хуже, чем в прошлом сезоне, – заявил Медведев.

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73 комментария
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Роман оставил Романа.
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Тренер слабый и лукавый,
глупый щеголь, враг труда!
Нечаянно пригретый славой,
Командой СКА руководил тогда

* * *
Так сказал бы величайший поэт А.С. Пушкин,
если бы жил в наши дни
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Праздник для большинства хоккейных болельщиков в РФ должен продолжаться!
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Хотел бы сказать "сочувствую", но нет - так вам и надо
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Сохранил пост решением советберга директбергов
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По решению Ротенберга, совет директоров остался тот же
+3
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Дай Бог Роману Борисовичу еще 20 лет работать тренером без страха и упрека , раз - два взяли ! Надо усилить ска пятеркой индусов.
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Ну и славненько, угар на весь следующий сезон кхл обеспечен и как говорится 🌭
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Ответ КЕША
Дай Бог Роману Борисовичу еще 20 лет работать тренером без страха и упрека , раз - два взяли ! Надо усилить ска пятеркой индусов.
Я думаю гвинейцы перспективнее… и что самое главное-не нужно заморачиваться с выбором капитана, потому что в Гвинее-капитан тот , у кого длиннее
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Ну а что, успешный сезон. Молодой бездарной необстрелянной командой прошел аж целый круг плей-офф. Качать гения!
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Ничего себе, вот так неожиданность! Ну дела...
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Он молодой тренер, ему надо ещё дать шанс об…аться

Сейчас набрал молодых ребят в СКА, уже понюхавших пороха, готовых играть именно у него почти за бесплатно…

Так что надо дать шанс…
Уверен, он его использует
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Это печальная новость
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Ну и хорошо
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Ответ Alex
Ну он не покупает чемпионство,как баскетбольный ЦСКА
ахахахахахахахаха))))))))))))
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Ответ Олег Щёголев
Ну а куда его девать? В министерствах он н..х не нужен. А здесь типа при деле.
Он вице президент ФХР если не ошибаюсь
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Ответ Dan Boyle
Тренер слабый и лукавый, глупый щеголь, враг труда! Нечаянно пригретый славой, Командой СКА руководил тогда * * * Так сказал бы величайший поэт А.С. Пушкин, если бы жил в наши дни
Какой славой он пригретый? Он Василичем пригретый по семейной дружбе))
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Отличная новость,снова без чемпионата,зато с кучей комментариев и космических решений на площадке.
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Разве можно менять глыбу отечественного тренерского цеха на какого-нибудь ноунейма!? Ведь великий Йозе Марино имеет предложения от 30 команд НХЛ и очень востребован! Такой специалист-самородок должен работать во славу отечественного спорта и хоккея!
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Прям шок-контент. Никто же этого не ожидал
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Кто-то сомневался?)
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Ждём пафосную речь о системном доверии и самолётных амбициях. Ну, и традиционный результат в ПО, конечно.
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Так и хочется сказать "Кто ж его посадит, он же памятник". Кто такие совет директоров, чтобы решать будет тренировать папенькин сынок или нет?
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Сыграем не хуже чем в прошедшем сезоне значит вылетим если не во втором то в третьем раунде плей-офф.. это конечно добавляет оптимизма..
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Это просто праздник 🥳
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всё идёт "по плану"...
кого то удивляет?
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Ну а куда его девать? В министерствах он н..х не нужен. А здесь типа при деле.
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Сегодня начнутся народные гулянья в Питере в честь знаменательного события, ленинградцы очень любят Ротенберга.
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Заговорщики хотели сместить Романа?😏
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