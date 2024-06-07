Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров

Роман Ротенберг продолжит работу на посту главного тренера СКА.

Об этом сегодня сообщил председатель совета правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ротенберг возглавил тренерский штаб СКА в 2022 году. В прошедшем сезоне Фонбет чемпионата петербуржцы проиграли в серии с «Автомобилистом» (1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

– Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остается Роман Борисович Ротенберг.

– Что ждете от команды в новом сезоне?

– Будет играть не хуже и сыграет не хуже, чем в прошлом сезоне, – заявил Медведев.

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