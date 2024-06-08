Друри о «Рейнджерс» в межсезонье: «Ничего не исключаем. Мы должны понять, сможет ли этот коллектив привести нас туда, где мы хотим быть»

Теги возможные переходы Рейнджерс Кубок Стэнли Крис Друри НХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался о возможных переменах в межсезонье.

«Я верю в каждого из наших игроков... Многие провели отличный сезон.

Некоторые из них выступают за команду долгое время и хорошо себя проявляли. Теперь мы должны понять, сможет ли этот коллектив привести нас туда, где мы хотим быть. Никакие варианты действий не исключаются», – сказал Крис Друри

Клуб из Нью-Йорка в этом сезоне стал победителем регулярного чемпионата НХЛ, а в плей-офф дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Флориде» (2-4). 

Контракты с клубом на следующий сезон имеют 2 вратаря (у Игоря Шестеркина – последний сезон по соглашению с кэпхитом 5,67 миллиона долларов), 4 защитника и 12 нападающих (у Артемия Панарина – предпоследний сезон по соглашению с кэпхитом 11,64 млн долларов).

По данным CapFriendly, у клуба есть 11,3 миллиона долларов под потолком зарплат. 

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот реально что делать Рейнджерам? Давать Шести новый 11 миллионный контракт, тогда как усилить другие линии? Лаф тоже наиграет на повышение. Менять ли Зибу? Парень классный, но 5 на 5 не забивает и его две ошибки стоили голов в серии с Флоридой. Что с Трубой? Парень лидер, но его 9 лямов дороговато по контракту. Очень странная история у синих рубашек. Совсем чуть-чуть не хватает до финала кубка Стэнли или их окно уже закрылось?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий