Друри о «Рейнджерс» в межсезонье: «Ничего не исключаем. Мы должны понять, сможет ли этот коллектив привести нас туда, где мы хотим быть»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался о возможных переменах в межсезонье.

«Я верю в каждого из наших игроков... Многие провели отличный сезон.

Некоторые из них выступают за команду долгое время и хорошо себя проявляли. Теперь мы должны понять, сможет ли этот коллектив привести нас туда, где мы хотим быть. Никакие варианты действий не исключаются», – сказал .

Клуб из Нью-Йорка в этом сезоне стал победителем регулярного чемпионата , а в плей-офф дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Флориде» (2-4).

Контракты с клубом на следующий сезон имеют 2 вратаря (у Игоря Шестеркина – последний сезон по соглашению с кэпхитом 5,67 миллиона долларов), 4 защитника и 12 нападающих (у Артемия Панарина – предпоследний сезон по соглашению с кэпхитом 11,64 млн долларов).

По данным CapFriendly, у клуба есть 11,3 миллиона долларов под потолком зарплат.