Тренер «Флориды» Иванов о том, как удалось закрыть Панарина: «Так же, как и Кучерова. За счет предельной скорости и плотности действий. Мы лучше двигались, были агрессивнее»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Максим Иванов Крис Крайдер Артемий Панарин Никита Кучеров Мика Зибанежад Александр Барков Хоккей

Тренер «Флориды» высказался об игре против Артемия Панарина в плей-офф.

– Как удалось закрыть Артемия Панарина, который провел такой блестящий регулярный чемпионат, а до серии с вами забил в кубке четыре победных гола?

– Так же, как и Никиту Кучерова в первом раунде. За счет предельной скорости и плотности действий. У Артемия вообще не было времени для принятия решений, поскольку мы понимали, насколько важно его этого времени лишить.

По этой же причине не удалось проявить себя в полной мере Зибанежаду и Крайдеру. Мы лучше двигались, были агрессивнее, лучше отбирали шайбу, были первыми на подборе, не допускали никаких разрывов, успевали все делать быстрее.

– Удивляет, что он так прибавляет с возрастом. В 32 года Панарин выдал однозначно лучший сезон в карьере, набрал 120 очков, хотя раньше и до сотни не добирался.

– Это физиология. У каждого пик случается в разном возрасте. Это как у детей – нельзя говорить восьмилетнему ребенку, чтобы он заканчивал с хоккеем. Сегодня так, а в 15 он может стать лучшим в мире в своем возрасте.

Раскрытие игрока – это не только мышечная история, но и разум, чувства, психология. На возрасте не нужно делать акцент.

– А катание с возрастом у людей меняется?

– Если работаешь над ним – конечно, меняется. У того же Саши Баркова оно стало гораздо резче, и раньше ему этого не хватало. Например, выходы из углов за счет быстрой работы ногами – то, что поменялось.

Я смотрел много видео, как Саша начинал в НХЛ, понимал, чего не хватает. И дальше мы уже это развивали, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов.

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1 комментарий
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Насчёт возраста в точку. А вот детский тренер из Трактора Бец в интервью говорил: "5-летнего ко мне не приводите- слишком поздно." Не он ли отчислил из Трактора 12-летнего А.Панарина как бесперспективного?
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