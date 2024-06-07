Тренер «Флориды» Иванов о том, как удалось закрыть Панарина: «Так же, как и Кучерова. За счет предельной скорости и плотности действий. Мы лучше двигались, были агрессивнее»
Тренер «Флориды» высказался об игре против Артемия Панарина в плей-офф.
– Как удалось закрыть Артемия Панарина, который провел такой блестящий регулярный чемпионат, а до серии с вами забил в кубке четыре победных гола?
– Так же, как и Никиту Кучерова в первом раунде. За счет предельной скорости и плотности действий. У Артемия вообще не было времени для принятия решений, поскольку мы понимали, насколько важно его этого времени лишить.
По этой же причине не удалось проявить себя в полной мере Зибанежаду и Крайдеру. Мы лучше двигались, были агрессивнее, лучше отбирали шайбу, были первыми на подборе, не допускали никаких разрывов, успевали все делать быстрее.
– Удивляет, что он так прибавляет с возрастом. В 32 года Панарин выдал однозначно лучший сезон в карьере, набрал 120 очков, хотя раньше и до сотни не добирался.
– Это физиология. У каждого пик случается в разном возрасте. Это как у детей – нельзя говорить восьмилетнему ребенку, чтобы он заканчивал с хоккеем. Сегодня так, а в 15 он может стать лучшим в мире в своем возрасте.
Раскрытие игрока – это не только мышечная история, но и разум, чувства, психология. На возрасте не нужно делать акцент.
– А катание с возрастом у людей меняется?
– Если работаешь над ним – конечно, меняется. У того же Саши Баркова оно стало гораздо резче, и раньше ему этого не хватало. Например, выходы из углов за счет быстрой работы ногами – то, что поменялось.
Я смотрел много видео, как Саша начинал в НХЛ, понимал, чего не хватает. И дальше мы уже это развивали, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов.