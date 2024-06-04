Панарин о «Рейнджерс»: «За 5 лет я никогда не чувствовал таких ожиданий, как в этом сезоне. Кажется, весь хоккейный мир хотел, чтобы мы победили»

Артемий Панарин высказался о выступлениях «Рейнджерс» в этом сезоне.

Клуб уступил в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«В этом году я чувствовал поддержку и за пределами хоккея. Для фанатов: за 5 лет здесь я никогда не чувствовал таких ожиданий, как в этом сезоне. Мне кажется, весь хоккейный мир хотел, чтобы мы победили.

Серии против «Вашингтона», «Каролины», «Флориды» – ребята, которые работают на арене, болеют за «Рейнджерс», и каждый раз говорили мне: «Вперед!» Я очень гордился этим, потому что играл и в других организациях.

Конечно, я не смог осчастливить их в этом году, но благодарен им», – сказал нападающий « ».

Про Панарина говорят: «Провалил финал Востока». Это ерунда!