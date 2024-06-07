Коннор Макдэвид: «Флорида» играет в быстрый, агрессивный хоккей, можно ожидать потасовок. Но мы команда ветеранов, не думаю, что такие вещи беспокоят парней»

Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Флориды».

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного.

Но мы команда ветеранов, одна из самых возрастных команд в лиге. Не думаю, что такие вещи беспокоят парней.

В Ванкувере мы также противостояли команде, играющей в силовом стиле. Это плей-офф, это финал. Я бы ожидал силовой игры независимо от того, с кем бы мы играли», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.