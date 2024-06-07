Коннор Макдэвид: «Флорида» играет в быстрый, агрессивный хоккей, можно ожидать потасовок. Но мы команда ветеранов, не думаю, что такие вещи беспокоят парней»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Флориды».

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного.

Но мы команда ветеранов, одна из самых возрастных команд в лиге. Не думаю, что такие вещи беспокоят парней.

В Ванкувере мы также противостояли команде, играющей в силовом стиле. Это плей-офф, это финал. Я бы ожидал силовой игры независимо от того, с кем бы мы играли», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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1 комментарий
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уже Макдак ветеран......как быстро растут чужие карьеры..........
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