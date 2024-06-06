Макдэвид о Мэттью Ткачаке: «Отличный хоккеист. Умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом»

Коннор Макдэвид поделился мнением о Сэме Беннетте и Мэттью Ткачаке.

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Они оба мне очень хорошо знакомы. Никаких сюрпризов.

Оба играют жестко», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Форвард уже играл против Ткачака в плей-офф, когда тот выступал за «Калгари».

«Я ожидал бы того же парня. Он отличный игрок. Умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом», – отметил Макдэвид.