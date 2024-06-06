Макдэвид о Мэттью Ткачаке: «Отличный хоккеист. Умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Сэм Беннетт Мэттью Ткачак Хоккей

Коннор Макдэвид поделился мнением о Сэме Беннетте и Мэттью Ткачаке.

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Они оба мне очень хорошо знакомы. Никаких сюрпризов.

Оба играют жестко», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Форвард уже играл против Ткачака в плей-офф, когда тот выступал за «Калгари».

«Я ожидал бы того же парня. Он отличный игрок. Умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом», – отметил Макдэвид.

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4 комментария
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Ответ Большое сердце Неймара
Ткачак именно такой игрок, которого каждый хотел бы видеть в своей команде.
Да и от Макдэвида никто не отказался бы)))
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+2
Ткачак и вправду хорош, если на полных оборотах играет, в каких-то моментах эффективнее Макдэвида может даже.
+3
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Ткачак именно такой игрок, которого каждый хотел бы видеть в своей команде.
+1
0
+1
Ответ fedosss08
Да и от Макдэвида никто не отказался бы)))
С этим трудно спорить
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0
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