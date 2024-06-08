Рыбин о Радулове: «В большей степени игра «Локомотива» будет построена на нем. Переход хороший, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие»

Максим Рыбин оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Переход Радулова хороший, условия контракта хорошие, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие.

В « » он хоть в третьей пятерке будет играть, все равно себя проявит. Но, я думаю, с таким контрактом ниже второй не будет играть, это раз.

А во-вторых, в большей степени игра будет построена на нем. Игрового времени у него будет предостаточно. Ну и разберется, как ему лучше действовать и кого куда ставить», – считает бывший игрок «Спартака» и СКА.