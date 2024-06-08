Рыбин о Радулове: «В большей степени игра «Локомотива» будет построена на нем. Переход хороший, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие»

Теги Локомотив Максим Рыбин Игорь Никитин Александр Радулов КХЛ Советский спорт Хоккей

Максим Рыбин оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Переход Радулова хороший, условия контракта хорошие, клуб топовый, тренер топовый, условия сумасшедшие.

В «Локомотиве» он хоть в третьей пятерке будет играть, все равно себя проявит. Но, я думаю, с таким контрактом ниже второй не будет играть, это раз.

А во-вторых, в большей степени игра будет построена на нем. Игрового времени у него будет предостаточно. Ну и Никитин разберется, как ему лучше действовать и кого куда ставить», – считает бывший игрок «Спартака» и СКА. 

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