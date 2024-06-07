Артюхин о Радулове в «Локомотиве»: «Отличное усиление, молодые смогут учиться у него. Связка с Шалуновым будет хорошей, если их поставят вместе»
Евгений Артюхин положительно оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».
– Это отличное усиление для «Локомотива». Я уверен, что Александр поможет команде, это опытный игрок. Там есть и молодые ребята, которые смогут учиться у него. Для Радулова тоже хорошо играть в этой команде.
– Другие эксперты считают, что Радулов добавит «Локомотиву» эмоций, которых не хватало команде в минувшем сезоне. Вы согласны с ними?
– Абсолютно согласен. Такой игрок, как Александр, заменит в «Локомотиве» Сергея Андронова и придаст эмоций. Он усилит большинство, в команде у него будут хорошие партнеры.
Думаю, что связка Радулова с Максимом Шалуновым будет хорошо взаимодействовать. Если их поставят играть вместе, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет чемпионата КХЛ и сборной России Евгений Артюхин.