Артюхин о Радулове в «Локомотиве»: «Отличное усиление, молодые смогут учиться у него. Связка с Шалуновым будет хорошей, если их поставят вместе»

Евгений Артюхин положительно оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

– Это отличное усиление для « ». Я уверен, что поможет команде, это опытный игрок. Там есть и молодые ребята, которые смогут учиться у него. Для Радулова тоже хорошо играть в этой команде.

– Другие эксперты считают, что Радулов добавит «Локомотиву» эмоций, которых не хватало команде в минувшем сезоне. Вы согласны с ними?

– Абсолютно согласен. Такой игрок, как Александр, заменит в «Локомотиве» Сергея Андронова и придаст эмоций. Он усилит большинство, в команде у него будут хорошие партнеры.

Думаю, что связка Радулова с Максимом Шалуновым будет хорошо взаимодействовать. Если их поставят играть вместе, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет чемпионата и сборной России Евгений Артюхин.