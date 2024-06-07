Канарейкин о Радулове: «Годы идут. Ему хочется что-то большое выиграть в концовке. Заряженность, которая в нем полыхает, дает надежду, что он сработает в этом сезоне»

Федор Канарейкин высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

«Годы идут, года приходят к серьезной отметке. Но те эмоции, которые имеет Радулов, та заряженность, которая в нем полыхает, она дает надежду на то, что хоккеист в этом сезоне сработает.

В Казани было не все гладко, стороны обоюдно были не до конца довольны друг другом. Поэтому Радулову хочется что-то большое выиграть в концовке», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.