Канарейкин о Радулове: «Годы идут. Ему хочется что-то большое выиграть в концовке. Заряженность, которая в нем полыхает, дает надежду, что он сработает в этом сезоне»

Теги Ак Барс Локомотив Федор Канарейкин Александр Радулов КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

«Годы идут, года приходят к серьезной отметке. Но те эмоции, которые имеет Радулов, та заряженность, которая в нем полыхает, она дает надежду на то, что хоккеист в этом сезоне сработает.

В Казани было не все гладко, стороны обоюдно были не до конца довольны друг другом. Поэтому Радулову хочется что-то большое выиграть в концовке», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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2 комментария
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кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку! как же лижут .......
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Главное пожар не устроить
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