Игорь Никитин: «Не ждем от Радулова чудес, ждем, что он будет самим собой, этого достаточно. Не видим главной задачи в поднятии его статистики»

Игорь Никитин отметил, что в «Локомотиве» не ждут чудес от Александра Радулова.

– Не будет ли зажат в оборонительные схемы, как было с некоторыми звездами в «Ак Барсе»?

– Я точно не буду касаться «Ак Барса», но если говорить о « », то мы и это с Саней обсуждали. Нас сразу объединило то, что мы не видим главной задачи в поднятии статистики Радулова. Что хочет Саня и что хотим мы – это выиграть. А все остальные нюансы уходят на второй план.

Я снова повторю, что нам Радулов поможет своей энергетикой и мастерством. Это не пропьешь и не прокуришь – только при большом желании это можно сделать. При этом у нас достаточно квалифицированных хоккеистов, которые уже на пороге того, чтобы стать лидерами.

Очень важно подчеркнуть, что мы не ждем от Радулова чудес. Мы ждем, что он будет самим собой. И этого будет достаточно, чтобы он смог реализовать себя, – сказал главный тренер «Локомотива» .