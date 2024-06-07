Тренер «Флориды» Иванов: «Кучеров – номер один в НХЛ в позиционной игре, он знает наперед, куда шайба прилетит. А Панарин чувствует хоккей в моменте, он игровик»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Флорида Максим Иванов Артемий Панарин Никита Кучеров Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер «Флориды» поделился мнением об Артемии Панарине и Никите Кучерове.

– Со стороны кажется, что такие края, как Панарин и Кучеров, не обладающие выдающимися физическими данными, – это чистая игра интеллекта.

– Они на самом деле немножко разные нападающие. Никита – номер один в лиге в позиционной игре. Человек, который знает наперед, куда шайба прилетит в любой ситуации, и что будет дальше.

А Панарин чувствует хоккей в моменте. Он игровик, и таких форвардов тоже очень мало, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов.

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