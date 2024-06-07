Агент Брука: «Чемпионат Финляндии – хорошая площадка в плане адаптации перед КХЛ. Там высокие скорости, играть в этой лиге непросто»

Агент Джоша Брука высказался о переходе защитника в минское «Динамо».

– Почему Брук решил поехать в КХЛ? И почему Беларусь, а не Россия?

– Джош выбрал КХЛ, потому что общался с будущими партнерами по команде и игроками лиги. И получил положительные отзывы об очень сильном уровне и организации чемпионата, а также о самом городе Минске и фанатах. Также и я как агент Джоша рекомендовал ему «Динамо».

– В прошлом году он был в Финляндии. По какой причине до этого три сезона играл так мало?

– Джош продуктивно провел время в Финляндии, где получил много игрового времени. Он играл в первом звене, суммарно провел 69 игр и набрал 21 очко.

Я уверен, что лига Финляндии – это хорошая площадка в плане адаптации перед КХЛ. Скорости в этой лиге высокие и сравнимы с КХЛ, а так же площадки. И играть в чемпионате Финляндии непросто. Лишь 38 финских хоккеистов играло в НХЛ в этом сезоне.

Будучи в АХЛ, у Джоша все хорошо складывалось, но был и ковидный сезон, где пришлось сыграть меньше игр, а также травма, после которой нужна была реабилитация и длительное восстановление до конца сезона. Джош всегда отдавался игре, но у «Калгари» было много талантливых молодых игроков, которым также давали играть.

– Какой это защитник по стилю? Что он даст команде и в какой роли его видят?

– Джош – габаритный игрок. Он видит себя двусторонним защитником, который может играть с шайбой по всей площадке. Это командный игрок, главная цель которого – это победы команды.

– Какой ему видится КХЛ? Какие представления о странах Беларуси и России?

– Джош знает, что КХЛ – одна из самых сильных лиг в мире и он ожидает, что это будет отличный вызов. Он никогда не был в Беларуси и России. Но очень рад приехать сюда и по-настоящему взволнован от предстоящего увлекательного путешествия, – сказал агент Андрей Матвеев.