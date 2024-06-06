Каменский о Кубке Стэнли: «В финале нет фаворитов, встречаются две сильнейшие команды. За «Флориду» играют три российских хоккеиста. Будем болеть за наших ребят»
Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.
В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».
«В финале Кубка Стэнли нет фаворитов. Видите, как тут матчи проходят: или все решается в овертайме, или команды побеждают в одну шайбу. Здесь ошибаться просто нельзя.
Встречаются две сильнейшие команды, а мы будем болеть за наших ребят, которые играют за «Флориду». В команде играют три российских хоккеиста, так что, пожелаем им удачи», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.