Каменский о Кубке Стэнли: «В финале нет фаворитов, встречаются две сильнейшие команды. За «Флориду» играют три российских хоккеиста. Будем болеть за наших ребят»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

«В финале Кубка Стэнли нет фаворитов. Видите, как тут матчи проходят: или все решается в овертайме, или команды побеждают в одну шайбу. Здесь ошибаться просто нельзя.

Встречаются две сильнейшие команды, а мы будем болеть за наших ребят, которые играют за «Флориду». В команде играют три российских хоккеиста, так что, пожелаем им удачи», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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2 комментария
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Как оригинально)) где русские, за тех и болеем
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Ответ Maxim Shumov
Как оригинально)) где русские, за тех и болеем
Абсолютно оригинально.Болеем за наших!
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